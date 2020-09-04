Об этом заявил в интервью телеканалу “Украина 24” премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Общество уже измучилось из-за карантинных мер, ограничительных мер. Люди привыкли к опасности этой болезни, уже нет паники. На втором этапе (карантина – ред.) наступил другой враг – это равнодушие, когда люди уже подумали – “будь что будет”. Это тоже неправильно, другая крайность. Но и экономика также уже не имеет тех мощностей, чтобы мы на месяц или даже на три недели закрывали страну на полный локдаун“, – подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим он отметил, что “лучший сценарий в данной ситуации – это адаптивный карантин”.

“Медицинская система сегодня готова намного лучше. Мы можем принимать уже большее количество людей. И болезнь стала мягче… Но еще есть другой вызов осенью – это наложение гриппа на коронавирус”, – заявил Шмыгаль, призвав граждан вакцинироваться от гриппа.

Он также выразил уверенность, что Правительство не допустило ошибки, когда ввело жесткие карантинные меры весной.

“Мы не сделали ошибки. Мы предприняли абсолютно правильные шаги, своевременные. Сохранили, наверное, несколько тысяч жизней украинцев этими шагами. Хотя мы, конечно, повлияли негативно на экономику Украины, на рабочие места. То есть тысячи украинцев остались без работы. Но с этим мы справимся, и работу люди найдут. А ключевой вопрос – что мы сохранили жизни… Первый этап паники и незнания, что делать, мы прошли мягко, и это дало возможность спасти жизни людей”, – рассказал премьер.

(На видео – с 2:00)