Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на завершення боротьби з коронавірусом COVID-19 у нашій країні має піти ще рік.

Про це він заявив в інтерв’ю для “РБК-Україна”.

За словами Шмигаля, українська влада до кінця 2021 року планує вакцинувати проти коронавірусу більшість дорослого населення України. А формування колективного імунітету в уряді прогнозують вже наступного року.

“Прогноз не міняється. Ми прожили рік з COVID, мій прогноз, що ще рік має піти на завершення боротьби. Є нові дані – це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння в усіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії. Але до кінця цього року ми плануємо вакцинувати більшість дорослого населення України. І в наступному році ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет”, – наголосив Шмигаль.

Після цього голові уряду нагадали про вимогу президента Володимира Зеленського вакцинувати цього року до Дня Незалежності більшість українців, “які потребують щеплення”.

У відповідь Шмигаль заявив, що до Дня Незалежності влада розраховує вакцинувати велику кількість населення, щоб мати змогу “запросити гостей і відсвяткувати”.

При цьому прем’єр повідомив, що значна кількість поставок вакцин проти коронавірусу до України припадає аж на IV квартал цього року.

“До Дня незалежності ми маємо амбітні плани провакцинувати велику кількість населення, щоб мати змогу дійсно запросити гостей і його відсвяткувати. І ми докладемо до цього всіх зусиль. Поки що підписані контракти на поставку вакцин і дати поставок свідчать, що доволі велику кількість людей ми зможемо провакцинувати. Але суттєва кількість поставок вакцин припадає на IV квартал. Звичайно, ми зараз докладаємо максимум зусиль, щоб трохи посунути ці терміни. Тому День Незалежності – це етап номер один по максимальній вакцинації. Кінець року – це вже контрольний етап, коли ми маємо сказати українському суспільству, що більшість людей в Україні провакциновані”, – зазначив Шмигаль.