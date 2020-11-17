Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщают #Буквы.
По его словам, в начале эпидемии в Украине были готовы для приема больных коронавирусом COVID-19 всего 12 500 коек. Сейчас их количество составляет 54 тысячи. И каждую неделю Кабмин добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек.
“Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако такая подготовка уже ведется”, – подчеркнул Шмыгаль.
Он также проинформировал, что в середине апреля проводилось 3,5 тыс. ПЦР-тестов в день. Сейчас Украина выходит на уровень 50 тыс. ПЦР-тестирований в день. До конца года Кабмином поставлена задача профильному министерству выйти на 75 тыс. таких тестирований в день.
В свою очередь министр охраны здоровья Украины Максим Степанов на сегодняшнем онлайн-брифинге сообщил, что на разворачивание временных госпиталей Кабмин выделил 118,5 млн грн.
“Количество новых больных COVID-19 стремительно растет. Поэтому, кроме постоянного увеличения койко-мест в медицинских учреждениях, продолжается работа и над развертыванием временных госпиталей. В частности, накануне было выделено 118,5 млн грн для обустройства таких госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске “, – отметил министр.
Степанов уточнил, что локации, где будут обустроены временные госпитали, определят местные власти. Планируется задействовать местные инфраструктурные объекты (например, перепрофилировать спортивные и культурные комплексы, санатории, гостиничные комплексы или торгово-развлекательные центры).
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.