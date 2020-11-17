В Кабинете Министров Украины сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их разворачиванию ведется.

Об этом проинформировал сегодня во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщают #Буквы.

По его словам, в начале эпидемии в Украине были готовы для приема больных коронавирусом COVID-19 всего 12 500 коек. Сейчас их количество составляет 54 тысячи. И каждую неделю Кабмин добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек.

“Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако такая подготовка уже ведется”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он также проинформировал, что в середине апреля проводилось 3,5 тыс. ПЦР-тестов в день. Сейчас Украина выходит на уровень 50 тыс. ПЦР-тестирований в день. До конца года Кабмином поставлена задача профильному министерству выйти на 75 тыс. таких тестирований в день.

В свою очередь министр охраны здоровья Украины Максим Степанов на сегодняшнем онлайн-брифинге сообщил, что на разворачивание временных госпиталей Кабмин выделил 118,5 млн грн.

“Количество новых больных COVID-19 стремительно растет. Поэтому, кроме постоянного увеличения койко-мест в медицинских учреждениях, продолжается работа и над развертыванием временных госпиталей. В частности, накануне было выделено 118,5 млн грн для обустройства таких госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске “, – отметил министр.

Степанов уточнил, что локации, где будут обустроены временные госпитали, определят местные власти. Планируется задействовать местные инфраструктурные объекты (например, перепрофилировать спортивные и культурные комплексы, санатории, гостиничные комплексы или торгово-развлекательные центры).