Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в день делают почти 5 тысяч тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом он сказал сегодня на заседании Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

Шмыгаль отметил, что карантин планируется продлить до 11 мая. К этому времени Правительство должно выполнить несколько важных задач.

“Во-первых, это увеличить количество тестирований на коронавирус. Все последние недели мы продолжаем наращивать объемы тестирования. За две последние недели этот показатель возрос от 700 до 4 тысяч 700 тестов в день. Мы практически приблизились к показателю пять тысяч тестов в день – это большой показатель, даже с теми странами – соседями в Европе, которые проводят аналогичные мероприятия по тестированию”, – сказал он.

Следует отметить, что по данным портала Worldometers, в Украине на один миллион населения делают в среднем 1 418 тестирований на коронавирус. Это является самым низким показателем в Европе. Например, Албания и Молдова, где проводят в среднем 2 007 и 2 916 тестов на миллион населения соответственно, опережают нашу страну.