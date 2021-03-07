Запись на прививку против коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

“Цифровая система, разработанная Минцифрой и Министерством здравоохранения, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации”, – написал он.

Шмыгаль отметил, что на вакцинацию уже записалось более 155 тыс. человек.

Данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.