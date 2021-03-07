Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
“Цифровая система, разработанная Минцифрой и Министерством здравоохранения, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации”, – написал он.
Шмыгаль отметил, что на вакцинацию уже записалось более 155 тыс. человек.
Данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункты прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.
- Ранее сообщалось, что количество людей, которые ранее колебались и отказывались от вакцины от коронавируса COVID-19 быстро уменьшается. Это объясняют позитивными отзывами тех, кто получил вакцину.
- С 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Все желающие могут самостоятельно записаться на прививку несколькими способами.