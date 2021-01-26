Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Правительство не намерено закупать газ из России напрямую.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Верховной Раде, информирует корреспондент #Букв.

“Коротко: газ из России закупать напрямую наше Правительство не намерено. Точка”, – подчеркнул премьер.

Отвечая на вопрос Ирины Фриз (нардепа от “Европейской Солидарности”), “почему госкомпания “Центрэнерго” продает олигарху Коломойскому электроэнергию более чем на треть дешевле за рыночную стоимость”, Шмыгаль заявил, что цены “устанавливает рынок”.

“Электроэнергия на рынке промышленных потребителей торгуется как на рынке – устанавливаются биржевые цены, и они устанавливаются рынком. Это не регулируемый тариф, а рыночные отношения. И все компании-производители имеют возможность продавать электроэнергию по той цене, которая устанавливается на бирже для того или иного рынка. Так и происходит сегодня в Украине. Это важный момент для избежания коррупции: рыночные цены на электроэнергию, в частности и на газ”, – сообщил Шмыгаль.

Как известно, временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил “разблокировать экспорт газа из России”, который будут осуществлять “независимые компании из РФ”. По словам главы Минэнерго, это такие компании, как “Роснефть” (контрольный пакет акций которой принадлежит государственной компании “Роснефтегаз”), “Новатэк” и неназванные “европейские компании”.

По мнению Витренко, “это существенно снизит цену на газ на оптовом рынке”.

Стоит отметить, что Украина уже более 5 лет не импортирует газ из России для собственных нужд (с ноября 2015 года). Вместо этого был запущен реверс и поставки голубого топлива из Европы.

В данный момент через Украину осуществляется транзит российского газа в Европу (согласно договоренности между “Газпромом” и “Нафтогаз Украины”).