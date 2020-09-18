Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что угрозы безвизовому режиму Украины с Европейским Союзом из-за проблемной процедуре отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Так, комментируя предостережения Евросоюза об угрозе безвизовому режиму, Шмыгаль отметил, что пока речь об отмене безвиза не идет.

“Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС и США откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, дальше вопрос остается к открытости, прозрачности конкурса. Я уверен, что все будет сделано в рамках действующего законодательства”, – заявил он.

Напомним, в августе Назар Холодницкий написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) “по собственному желанию”.

Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.