Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
Так, комментируя предостережения Евросоюза об угрозе безвизовому режиму, Шмыгаль отметил, что пока речь об отмене безвиза не идет.
“Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС и США откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживались всех процедур, дальше вопрос остается к открытости, прозрачности конкурса. Я уверен, что все будет сделано в рамках действующего законодательства”, – заявил он.
Напомним, в августе Назар Холодницкий написал заявление на увольнение из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) “по собственному желанию”.
Для назначения нового главы ведомства и других должностных лиц САП должна быть сформирована конкурсная комиссия в составе 4 представителей Совета прокуроров и 7 представителей от парламента. 17 сентября Верховная Рада Украины назначила своих представителей в состав конкурсной комиссии на занятие должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Соответствующее постановление было принято с 3 раза. “ЕС”, “Батькивщина” и “Голос” раскритиковали подобранных кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале.
- Ранее некоторые депутаты Европарламента заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной из-за проблемной процедуру отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также там сомневаются относительно поддержки Украины ЕС и МВФ.
- Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заявили, что от прозрачности процесса отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть поддержка нашей страны.