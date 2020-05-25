Об этом рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина” Премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Разделение министерства (Минэкоэнерго, – ред.) и создание должности профильного министра экологии – это в повестке дня”, – отметил он.
По словам Шмыгаля, предшествующее объединение министерств не дало ожидаемого эффекта.
“Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета Министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем – угольная отрасль, а потом – о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет”, – объяснил глава Правительства.
Он также проинформировал, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство.
“Есть несколько идей. Первое – это возможность выделения из Министерства экономики аграрного направления в отдельное министерство. Это существует на уровне идеи, мы над этим работаем совместно с министром экономики, совместно с вице-премьерами”, – подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, премьер выступает за усиление промышленного блока.
“Каким образом это делать, пока дискутируется: создавать отдельную должность вице-премьера, назначить сильного заместителя в Министерстве экономики или, возможно, создавать Министерство промышленной политики и государственного оборонного заказа. Идет дискуссия, мы ищем формулы, людей и лучший формат реализации”, – рассказал он.
Шмыгаль подчеркнул, что данные решения необходимо принимать как можно скорее.
- Ранее #Буквы писали о планах власти разделить три министерства: Минэнергетики и экологии, Минкультуры и Минэкономики.