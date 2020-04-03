Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал смягчение карантинных мер, начиная с конца апреля, но не полную их отмену.

Соответствующее видеообращение обнародовала пресс-служба Правительства.

Премьер признал, что Украина не может позволить себе не работать полгода, или даже два-три месяца подряд.

“Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру. Все это работает и будет работать в дальнейшем. Украина не может позволить себе не работать полгода, или даже два-три месяца”, – заявил Шмыгаль.

В связи с этим он сообщил, что в Правительстве рассчитывают в конце апреля начать ослабление карантина.

“По нашим расчетам, через три недели те, кто уже заболел COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мер“, – подчеркнул глава Правительства.

По словам Шмыгаля, этот процесс будет происходить в несколько этапов. Первый из них состоит в том, что трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу. Параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.

Это должно позволить перезапустить экономику.

При этом пока не планируется ослабление других карантинных мер. Так, останутся ограничения на прогулки, массовые собрания, развлечения. Кроме того, украинцы должны будут носить защитные маски.

Для людей старшего возраста, школьников и студентов карантин планируется продлить.

“Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Так как угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен”, – рассказал Шмыгаль.

По его словам, таким образом Правительство хочет удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

Ранее карантинные ограничения были продлены до 24 апреля.

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Уряд затвердив список додаткових обмежень. Опубліковано Кабінет Міністрів України Пʼятниця, 3 квітня 2020 р.