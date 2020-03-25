Кабинет Министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня, открывая заседание Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль.

“По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика продолжает, к сожалению, ухудшаться. Поэтому сегодня Кабинет Министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты“, – заявил Шмыгаль.

Он уточнил, что режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. На этот же срок будут продлены все карантинные меры.

“Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но лишь консолидирует усилия в борьбе с угрозой”, – отметил Шмыгаль.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/D3-MZgWjEqo" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>