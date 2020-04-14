Ольга Буславец, которую предлагали на должность министра энергетики, а потом ее кандидатуру отозвал Президент Владимир Зеленский, может быть назначена и.о. министра.

Об этом сообщили источники #Букв.

Поскольку должность остается вакантной, а к Буславец у фракции “Слуги народа” много вопросов из-за ее связей c ДТЭК, в фракции обсуждали кандидатуру депутата Олега Семинского на эту должность.

“И может, на него и хватило бы голосов, ведь замглавы профильного комитета, но Шмыгаль явно благоволит к Буславец. Поэтому она может стать и.о.”, – сказал собеседник #Букв.

“Ей дадут испытательный срок несколько месяцев и потом опять внесут в ВР”, – сообщил #Буквам еще один нардеп из “Слуги народа”.

Бывшая генеральный директор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО “ДТЭК Востокэнерго” цену на газ ниже цены продажи “Нафтогазом” населению и другим защищенным потребителям на 46% -69%.

29 марта, Премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия представили депутатам фракции кандидатов на должности министра финансов, министра энергетики и министра здравоохранения.