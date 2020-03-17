Кабинет Министров Украины готов к введению чрезвычайного положения в стране для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, если возникнет такая необходимость.

Об этом заявил сегодня, выступая в Парламенте, премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Вы видите работу и действия Кабинета Министров. Мы ежедневно принимаем решения непростые, такие, которые не принимались за времена независимости Украины. В двух областях, Житомирской и Черновицкой, вчера решением областных комиссий и потом решением Правительства введена чрезвычайная ситуация. В дальнейшем в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине так же, как делает большинство стран Европы”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он уточнил, что “соответствующее законодательство у нас есть”.

“Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы. Предложения подготовлены и будут предоставлены. Законодательство у нас соответствующее есть, оно регулирует все эти вещи”, – рассказал Шмыгаль.