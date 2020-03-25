Об этом он заявил в ходе заседания Правительства.

Премьер пояснил, что границы полностью перекрыты по причине того, чтобы в Украину не попали другие иностранцы, которые могут быть носителями коронавирусной инфекции.

При этом украинцев, которые возвращаются в страну из-за рубежа, где были на заработках или в путешествии, назвал “источником попадания коронавируса”.

“За последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа, и этот поток продолжается. И это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией”, – заявил Шмыгаль.

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На видео с 39:30

В связи с этим он предложил разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок.

“До конца пятницы мы должны остановить любой пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести. Мы безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили”, – пояснил он.