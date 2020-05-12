В Правительстве Украины считают маловероятной ситуацию, при которой придется вновь возвращаться к жесткому карантину (локдауну) на территории всей страны.

Об этом заявил в эфире телеканала “1+1” премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, чтобы страна снова попала в локдаун, в половине областей должна начать колоссально расти заболеваемость коронавирусом COVID-19.

“Мы не предвидим ситуации, когда может произойти локдаун целой страны. Мы говорим об адаптивном карантине. То есть если мы видим, что локально возникло заболевание в каком-то городе или области, то будет введен локально карантин там, где возникают вспышки. В том и состоит адаптивность карантина. Для того, чтобы целая страна попала опять в локдаун, надо хотя бы в половине областей иметь колоссальный рост, пик, надо иметь перегрузку медицины”, – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что сейчас речь не идет о каких-либо конкретных датах в вопросе завершения карантина.

“Мы не называем сегодня дату, мы говорим о том, что официально карантин действует до 22 мая, согласно постановлению Правительства. Но это не конечная дата, он будет продлен”, – отметил Шмыгаль.

“Мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем достаточно ровно последние 7-8 дней. У нас не увеличивается ежедневное количество заболевших процентное… Но мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превышало бы или было равным количеству больных. Этот этап очень важен. Переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик и начинаем двигаться вниз”, – объяснил он.

По словам главы Правительства, метро и междугородний транспорт решено не запускать на первых этапах ослабления карантина, поскольку это может спровоцировать вспышку коронавируса.

“Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте: два миллиона людей каждый день собираются в вагонах – достаточно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания”, – заявил Шмыгаль.

При этом на вопрос журналиста, можно ли сказать, что транспорт заработает к середине лета, премьер заявил: “Хочется, чтобы это было скорее. Я больший оптимист, поэтому хочу надеяться, что все будет немножечко скорее”.

(На видео – с 3:00)