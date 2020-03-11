Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что введение карантина в учебных заведениях и запрет на массовые мероприятия связаны с желанием не допустить неконтролируемого роста заражений коронавирусом COVID-19 в Украине.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства.

“По поводу уровня мер, по поводу вопросов, вовремя или не вовремя. Это сбалансированное решение на сегодняшний день. Мы анализируем каждый день ситуацию в Европе, в мире. Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в странах с развитыми экономиками, в странах Азии. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост. Мы хотим максимально защитить украинцев и хотим защитить Украину, и как можно легче пройти этот период“, – подчеркнул Шмыгаль. Он подтвердил, что ключевыми мерами являются введение карантина в учебных заведениях на всей территории Украины на три недели (с 12 марта по 3 апреля), а также отмена массовых мероприятий.

“Шаг номер один: внедрение карантина с завтрашнего дня в средних и высших учебных заведениях. То есть дети в школы, университеты, детсады с завтрашнего дня ходить не должны. Это внедрение ограничений на организацию культурных, спортивных массовых мероприятий в Украине в количестве более 200 человек, кроме мероприятий крайней государственной необходимости (например, заседания Верховной Рады, облсоветов, то есть тех органов, которые принимают государственные решения, в том числе в условиях распространения коронавируса)”, – рассказал премьер.

Он уточнил, что также был принят ряд “экономических и технических решений”.

По словам Шмыгаля, важную роль будет играть ответственность самих украинцев.

“Правительство сделает все, что возможно. Параллельно говорим о самоорганизации населения”, – заявил глава Кабмина.

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(На видео – с 13:05)