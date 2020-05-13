Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог ответить на вопрос, когда будут созданы анонсированные им 500 тысяч новых рабочих мест.

Конфуз произошел сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Вопрос относительно сроков создания рабочих мест задал внефракционный нардеп Антон Поляков. Он привел премьера в замешательство.

Шмыгаль не сразу нашел, что ответить, а спустя некоторое время заявил, засмеявшись:

“К сожалению, даже не знаю, что вам ответить. Разве что переформулируйте свой вопрос”.

В дальнейшем нардепы вновь подняли вопрос о 500 тысячах рабочих мест. Тогда уже Шмыгаль начал искать графики и заверил, что соответствующую программу презентуют на заседании Правительства.

“500 тысяч рабочих мест: сегодня эта программа будет презентована министром экономики на заседании Правительства. Есть четкое понимание, в каких отраслях и где будут созданы эти 500 тысяч рабочих мест. Есть соответствующая программа… Они не будут созданы завтра за один день. Часть из них (мест, – ред.) уже создана, создаются, часть будет создана через неделю, часть – через месяц. Наша задача на время выхода из карантина и перехода к адаптивному (карантину, – ред.) обеспечить возможность всем безработным, зарегистрированным в Украине, получить работу”, – отметил премьер.

Он также заявил, что “у нас сейчас уже под 500 тысяч зарегистрированных безработных”.

Шмигаль не зміг відповісти на питання про 500 тис. робочіх місць, які сам і обіцяв Робочі місця? Які робочі місця? Нічого особливого, просто прем’єр-міністр Шмигаль не зміг відповісти на питання про 500 тисяч робочих місць, які сам і обіцяв 🤷🏻‍♂️ Опубліковано Букви Середа, 13 травня 2020 р.

Стоит отметить, что в апреле Денис Шмигаль анонсировал создание 500 тысяч рабочих мест с оплатой до 8 тысяч гривен, которые “дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений” и “зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства”.

Речь шла о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава Правительства упомянул и о “Большой стройке”, где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч – в сопутствующих сферах.