Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Правительство не устанавливало ограничений по выезду украинских граждан за границу, в том числе на работу.

Об этом он сообщил сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщают #Буквы.

“По поводу ограничения выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений Правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что в случае приглашения наших людей на работу в европейские страны это должна быть официальная работа, медицинские гарантии, гарантии возврата людей, гарантии нормальных условий их работы и проживания там. Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах”, – отметил Шмыгаль.

По его словам, Кабинет Министров пытается обеспечить украинцам достойные условия работы в Европе, а также гарантировать безопасность внутри страны.

“Важным моментом также является то, что если люди едут на работу в Европу, то это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того два месяца держали страну, и вся Европа держит страны закрытыми, чтобы каждые две недели привозить 100-200 тысяч инфицированных людей, постоянно бороться и валить экономику страны”, – подчеркнул Шмыгаль.

Как известно, 10 мая посольство Великобритании в Украине заявило, что украинцы не могут выезжать за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел. Впоследствии в МИД Украины заверили, что гражданам не нужны специальные разрешения для выезда за границу.