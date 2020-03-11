Запрет на передвижения по Украине из-за коронавируса COVID-19 на сегодняшний день является маловероятным.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Относительно ограничений передвижения внутри страны – это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это, надеюсь, далекое будущее. И я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас”, – подчеркнул он.

Премьер уточнил, что ключевое задание сегодня – “сохранить жизнь и здоровье украинцев”, и речь сейчас идет о введении первого этапа ограничительных мер.

“Что касается карантина… Мы сегодня говорим о здоровье нации и предотвращении чрезвычайной ситуации всеукраинского масштаба с точки зрения распространения этой эпидемии… Сегодня идет речь о первом этапе встречи этого вызова”, – отметил Шмыгаль.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/8iYo6V-jUOY?start=1568" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 26:08)