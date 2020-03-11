Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Относительно ограничений передвижения внутри страны – это уже очень далекий шаг при развитии этой ситуации. Если этого будет требовать ситуация, то в будущем этот шаг возможен, но это, надеюсь, далекое будущее. И я надеюсь, что мы до него не дойдем благодаря тем мерам, которые принимаем сейчас”, – подчеркнул он.
Премьер уточнил, что ключевое задание сегодня – “сохранить жизнь и здоровье украинцев”, и речь сейчас идет о введении первого этапа ограничительных мер.
“Что касается карантина… Мы сегодня говорим о здоровье нации и предотвращении чрезвычайной ситуации всеукраинского масштаба с точки зрения распространения этой эпидемии… Сегодня идет речь о первом этапе встречи этого вызова”, – отметил Шмыгаль.
(На видео – с 26:08)
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля вводят карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Так, в Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Украина с четверга, 12 марта, закроет большинство пунктов пропуска на своих границах. Эта мера предосторожности предпринимается из-за распространения в мире коронавируса COVID-19.