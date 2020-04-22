Об этом он проинформировал сегодня на заседании Правительства.
По словам премьера, у Правительства есть “очень четкий план” выхода из карантина, который “состоит из 5 этапов”.
Начать реализацию этого плана можно будет только при условии благоприятной эпидемической ситуации – ориентировочно 12 мая (поскольку до 11 мая решено продлить карантин в Украине).
“Есть стартовая точка реализации этого плана. Мы ее условно можем назвать “день К” – день окончания карантина. Начало реализации нашего плана мы сможем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации”, – подчеркнул премьер.
По словам Шмыгаля, для начала выхода из карантина есть два ключевых условия:
• если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в Украине не будет меняться или будет колебаться в пределах 5 %;
• если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50 %.
Шмыгаль также проинформировал, что у Правительства есть “несколько очень важных задач”, которые следует реализовать до 11 мая. Это:
1) постепенное увеличение количества тестирований на коронавирус;
2) улучшение обеспечения больниц и медиков;
3) введение системы е-контроля самоизоляции как альтернативы обсервации;
4) разработка новых правил функционирования для объектов обслуживания населения с обязательным социальным дистанцированием, масочным режимом и постоянной дезинфекцией.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.
- В Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 467 новых случаев.