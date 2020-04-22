Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил два условия, при которых возможен постепенный выход страны из карантина.

Об этом он проинформировал сегодня на заседании Правительства.

По словам премьера, у Правительства есть “очень четкий план” выхода из карантина, который “состоит из 5 этапов”.

Начать реализацию этого плана можно будет только при условии благоприятной эпидемической ситуации – ориентировочно 12 мая (поскольку до 11 мая решено продлить карантин в Украине).

“Есть стартовая точка реализации этого плана. Мы ее условно можем назвать “день К” – день окончания карантина. Начало реализации нашего плана мы сможем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации”, – подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, для начала выхода из карантина есть два ключевых условия: • если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в Украине не будет меняться или будет колебаться в пределах 5 %; • если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50 %.

Шмыгаль также проинформировал, что у Правительства есть “несколько очень важных задач”, которые следует реализовать до 11 мая. Это:

1) постепенное увеличение количества тестирований на коронавирус;

2) улучшение обеспечения больниц и медиков;

3) введение системы е-контроля самоизоляции как альтернативы обсервации;

4) разработка новых правил функционирования для объектов обслуживания населения с обязательным социальным дистанцированием, масочным режимом и постоянной дезинфекцией.