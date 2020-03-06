Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может восстановить поставки воды в Крым в случае, если граждане на полуострове будут в этом нуждаться.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Так, Шмыгаль повторил озвученный накануне тезис о том, что в случае, если будет необходимость, Украина начнет поставлять воду в Крым.

“Касательно поставок воды в Крым я уже вчера говорил: ток-шоу не лучшее место обсуждения таких важных вопросов. Конечно же, мы говорим о том, что мы не собираемся сегодня поставлять воду каналом в Крым для промышленных и военных нужд. Речь шла о поддержке украинцев в центральной части Крыма, где воды не хватает, в случае, если в будет гуманитарная необходимость. На этом прошу поставить точку”, — сказал он.

В то же время он заявил, что поставки не восстановят до тех пор, пока Россия не покинет полуостров.

“Крым — это Украина. Поставки воды будут восстановлены после освобождения Крыма и возвращения его в Украину”, — добавил он.

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Как известно, Украина обеспечивала до 85 % потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. В конце февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.

В конце февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что исключает возможность поставок воды в незаконно аннексированный Крым.