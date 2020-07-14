Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Проект постановления №3842 зарегистрирован в парламенте сегодня, 14 июля.
“Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины”, – говорится в документе.
Напомним, 10 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении бывшего главы Государственного космического агентства Украины, бывшего первого заместителя министра промышленной политики Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
- Ранее сообщалось, что кандидатуру на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса могут назвать уже через неделю.