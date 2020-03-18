Соответствующее заявление он сделал во время сегодняшнего заседания правительства.

Шмыгаль предложил разработать законопроект, который будет предусматривать, что в случае, если Верховная Рада не сможет собираться, президент получит право вводить в стране чрезвычайное положение.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поддержал идею премьер-министра, но предложил некоторые изменения: не передать это право президенту, а прописать механизм, согласно которому право вводить ЧП в стране может передаваться в зависимости от того, как развивается ситуация.

Шмыгаль принял это предложение и поручил Министерству юстиции подготовить соответствующий документ.

“Прошу совместно с Верховной Раду такой законопроект подготовить и на время эпидемии коронавируса иметь возможность передавать полномочия. … Который позволит от одного органа власти к другому передавать полномочия управлять страной. Потому что мы на самом деле не знаем, какие последствия будут… Или Верховная Рада будет заблокирована, или Кабинет Министров будет заблокирован, или президент… Не дай бог, дай бог всем здоровья, но неизвестно, кто не сможет работать по болезни”, — сказал он.

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На видео с 48:30

Накануне стало известно, что народный депутат группы “Довира” Сергей Шахов, у которого подтвердили коронавирус после его пребывания во Франции, мог контактировать с 12 коллегами во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и использования природных ресурсов.

Члены экологического комитета Верховной Рады, на заседании которого побывал нардеп Сергей Шахов, уходят на самоизоляцию.

Справка. Чрезвычайное положение — особый правовой режим, который может действовать в Украине (или отдельных ее местностях) в случае чрезвычайной ситуации общегосударственного уровня, что может привести к человеческим и материальным потерям, угрожает жизни и здоровью граждан или связана с попыткой захвата гос. власти или военными действиями.

Он предусматривает получение органами государственной власти, военными и органами местного самоуправления всех необходимых полномочий для устранения этой чрезвычайной ситуации.

ЧП может продолжаться до 30 дней во всей стране и до 60 дней в отдельных регионах, однако в случае необходимости может быть продлено по решению президента страны.

Предложение ввести ЧП президенту подает Совет нац. безопасности и обороны или Кабмин (в отдельных случаях). Решение Главы государства утверждает парламент.