Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил состав новосозданного Совета по вопросам экономического развития, который будет заниматься преодолением последствий эпидемии коронавируса в нашей стране.

Соответствующий пост глава Правительства обнародовал в своем Telegram-канале.

“Основная задача Совета по вопросам экономического развития – разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине. Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости”, – отметил Шмыгаль.

Он добавил, что над планом “работают ведущие ученые и экономисты”.

Шмыгаль также обнародовал персональный состав Совета:

• Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

• Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований;

• Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины;

• Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США;

• Олег Устенко – советник президента Украины;

• Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times;

• Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета;

• Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

“Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины”, – подытожил Шмыгаль.