Соответствующий пост глава Правительства обнародовал в своем Telegram-канале.
“Основная задача Совета по вопросам экономического развития – разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине. Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас у нас есть только наработки и видение этого плана, которые мы ежедневно обновляем, в зависимости от поведения шкалы заболеваемости”, – отметил Шмыгаль.
Он добавил, что над планом “работают ведущие ученые и экономисты”.
Шмыгаль также обнародовал персональный состав Совета:
• Игорь Петрашко – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;
• Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований;
• Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины;
• Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США;
• Олег Устенко – советник президента Украины;
• Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times;
• Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета;
• Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.
“Совместными усилиями мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины”, – подытожил Шмыгаль.
- 8 апреля Кабинет Министров поддержал создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды.