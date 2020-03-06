Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае необходимости воду в аннексированный Крым можно доставлять "цистернами и канистрами" для нужд украинцев.

Такое заявление он сделал во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

По словам премьера, речь идет о поставке воды для “хозяйственных нужд” жителей полуострова.

“Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями, но мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами. Это важно”, – отметил он.

При этом Шмыгаль заверил, что для промышленных и военных объектов в Крыму воду подавать не будут.

“Я вчера ровно об этом сказал. Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов… Мы не говорим о возобновлении промышленных поставок воды. Мы говорим о нашем долге перед украинцами в Крыму”, – заявил он.

Как известно, Украина обеспечивала до 85 % потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. В конце февраля 2014 года началась открытая фаза оккупации Крымского полуострова российскими войсками. После аннексии Крыма Россией поставки воды на полуостров прекратили.

В конце февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что исключает возможность поставок воды в незаконно аннексированный Крым.