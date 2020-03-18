Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей высших учебных заведений не выселять студентов из общежитий на время карантина.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что многим студентам некуда ехать. В особенности это касается тех, кто прибыл с временно оккупированных территорий.

Глава Правительства призвал ректоров вузов способствовать студентам, чтобы те самоизолировались в общежитиях.

“Я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен карантин, и попрошу с пониманием отнестись к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправлять их домой. Многим некуда ехать. Это студенты с оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное и междугороднее сообщение. Поэтому руководителей учебных заведений настоятельно прошу, рекомендую не выселять студентов из общежитий. Напротив, способствовать, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались. Помочь им обеспечить поставки продуктов и при необходимости лекарств”, – подчеркнул премьер.

Шмыгаль уточнил, что Минобразования дано распоряжение провести работу с руководством учебных заведений.

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(На видео – с 4:55)