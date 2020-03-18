Об этом он заявил сегодня во время заседания Правительства.
Шмыгаль подчеркнул, что многим студентам некуда ехать. В особенности это касается тех, кто прибыл с временно оккупированных территорий.
Глава Правительства призвал ректоров вузов способствовать студентам, чтобы те самоизолировались в общежитиях.
“Я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен карантин, и попрошу с пониманием отнестись к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправлять их домой. Многим некуда ехать. Это студенты с оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное и междугороднее сообщение. Поэтому руководителей учебных заведений настоятельно прошу, рекомендую не выселять студентов из общежитий. Напротив, способствовать, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались. Помочь им обеспечить поставки продуктов и при необходимости лекарств”, – подчеркнул премьер.
Шмыгаль уточнил, что Минобразования дано распоряжение провести работу с руководством учебных заведений.
(На видео – с 4:55)
- С 17 апреля в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.