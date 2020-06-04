Об этом он заявил, выступая с трибуны Парламента, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы имеем программу деятельности не для того, чтобы показать и получить какой-то иммунитет и преференции, а для того, чтобы мы могли синхронизировать наше совместное движение к изменениям, которые дадут Украине определенность и уверенность в будущем… Согласен с господином председателем Верховной Рады, что важно не “когда”, а важно содержание и качество документа. Важно, чтобы программа отвечала тем вызовам, которые есть сегодня. Важно, чтобы она была профессионально написана и выполнялась, давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это раньше часто бывало. Именно поэтому мы будем просить народных депутатов отправить программу деятельности Правительства, которая вынесена на голосование, на доработку”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он пообещал внести в Раду новую программу деятельности Кабмина, разработанную “совместно с Парламентом, всеми комитетами”.

Стоит отметить, что программа деятельности Кабинета Министров состоит из 9 страниц и не содержит конкретики или детального плана действий по каждому направлению.

В случае утверждения программы Правительство могло бы получить годовой “иммунитет” (Кабмин нельзя было бы отправить в отставку в течение года).