Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев соблюдать карантинные меры, чтобы властям не пришлось снова "закрывать страну на жесткий карантин".

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Украине очередной антирекорд случаев коронавируса за сутки. Из-за увеличения количества заражений, соответственно, возросла нагрузка на больницы, поэтому власть начала разворачивать больницы второй волны.

“Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости. Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать. Как следствие — мы видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях”, — отмечает премьер.

Также Шмыгаль пожаловался, что в других странах с адаптивным карантином количество больных не растет, а держится на умеренном уровне.

“Поэтому если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь — вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция”, — подытожил он.

Стоит отметить, что во время вручения квартир пострадавшим от взрыва на Позняках президент Украины Владимир Зеленский, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат от партии “Слуга народа” Леся Забуранна нарушили карантинные требования и были без масок. В начале встречи Зеленский спросил у всех присутствующих, можно ли ему снять маску. Отметим, что только вчера Президент вышел из самоизоляции, так как 12 июля стало известно, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 16 июня супругу Президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.