Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во второй половине 2020 года в Украине ожидается рост экономики, несмотря на то, что в Программе деятельности правительства учтены падение ВВП на 4,8%.

Об этом он сообщил в эфире Свободы слова на ICTV.

“Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет – 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, на время карантина закрывали шесть основных отраслей. “Это отрасли потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство”, – объяснил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что мировой коронакризис снизил спрос на экспортных рынках, куда была ориентирована часть отраслей промышленности. “Соответственно, там также произошло незначительное проседание от 4% до 6%”, – сказал он.

Премьер добавил, что правительство разработало и подало программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая предусматривает в первую очередь поддержку малого и среднего бизнеса.

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