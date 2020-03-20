Об этом идет речь в материале “В шаге от чрезвычайного положения: пойдет ли Банковая на крайние меры?”

В понедельник законодательная ветвь украинской власти собиралась, чтобы разработать дальнейшие шаги в условиях мировой пандемии коронавируса.

Неофициально депутаты рассказывают, что ратовать за введение чрезвычайного положения в Раду приходил глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Нет” ему сказали только лидеры ЕС, “Батькивщины” и “Голоса”.

На той встрече не высказал позицию о действиях власти в условиях коронавируса только глава Правительства Шмыгаль. Ему нечего было сказать о мерах противостоянию пандемии. Вместо этого, он призывал побыстрее принять закон о рынке земли.

“Премьер Денис Шмыгаль на той вечерней встрече в Парламенте о коронавирусе вообще ни слова не сказал – он все агитировал спикера Дмитрия Разумкова, что надо скорее принять закон о земле, иначе нам ***ец. Ему поручили говорить первым, а он говорит: “А что говорить?” Все начали возмущаться. А еще у них у всех трех (Ермака, Разумкова и Шмыгаля) была разная позиция, оппозиция им посоветовала как-то согласовать свою линию”- пересказал Буквам суть разговора один из депутатов.