Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Во вторник, 10 марта, состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом (глава миссии МВФ в Украину). Участие в разговоре также приняли участие министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

Отмечается, что предметом разговора стал вопрос дальнейшее сотрудничество Украины и МВФ.

“Во время разговора стороны обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества”, — говорится в сообщении.

Премьер-министр в разговоре подчеркнул, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ.

“Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране. По словам Премьер-министра, Правительство Украины настроено на внедрение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития”, — добавили в Кабмине.