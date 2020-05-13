Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на подписание новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) к концу мая 2020 года.

Об этом он сообщил сегодня во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщают #Буквы.

“Переговоры с МВФ продолжаются на уровне президента, премьер-министра и соответствующих министерств… Переговоры непростые, речь идет о больших деньгах для Украины, тем более во время кризиса. Речь идет о взаимном доверии. И сегодня мы находимся уже на этапе, близком к подписанию меморандума и получению первого транша, так, как было договорено, что даст нам возможность избежать финансовых проблем”, – отметил Шмыгаль.

“Надеемся, что уже к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение первого транша средств, как это было оговорено”, – добавил он.

Премьер также проинформировал, что Украина планирует получить до конца текущего года от разных финансовых организаций более 10 млрд долларов.

“Все эти средства… Их объем в этом году превышает $ 10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций, международных финансовых организаций – МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом”, – рассказал он.

При этом Шмыгаль уточнил, что чаще всего выделение средств зависит от договоренности Украины с Международным валютным фондом.