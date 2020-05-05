Об этом сказал премьер-министр Украины в интервью “Украинскому радио“.

“Открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабление карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап — это фактическое завершение карантина”, – сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что возобновление работы метрополитена будет проходить в несколько этапов.

“Мы разработали несколько зон и несколько этапов. Есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона — это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Таким образом, метро — это предпоследний этап завершения карантинных мер в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрым распространением эпидемии в крупных городах”, – пояснил глава Правительства.