Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” Премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что метод “пулинга” – это объединение нескольких тестов одновременно в одной пробирке.
“Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга – объединения 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально”, – отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что такой подход даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование. Таким образом, при нынешнем уровне лабораторного оборудования можно будет делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.
Премьер также проинформировал, что с тестами в Украине сейчас проблем нет.
“При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте”, – заявил он.
Шмыгаль добавил, что страна в карантин заходила плавно, поэтому и выход из него должен быть тоже плавным, учитывая то, что эпидемия никуда не исчезла.
- 22 мая лабораторные центры в Украине сделали 10248 исследований методом ПЦР. Это было самое большое количество тестирований на коронавирус за все время эпидемии.
- Украинские тесты на коронавирус были верифицированы Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.
- 19 мая вступил в силу закон, предусматривающий массовое тестирование на коронавирус.