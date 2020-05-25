При необходимости в Украине могут увеличить количество тестирований на коронавирус COVID-19 до 40-50 тысяч в сутки, используя метод "пулинга".

Об этом заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что метод “пулинга” – это объединение нескольких тестов одновременно в одной пробирке.

“Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга – объединения 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально”, – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что такой подход даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование. Таким образом, при нынешнем уровне лабораторного оборудования можно будет делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.

Премьер также проинформировал, что с тестами в Украине сейчас проблем нет.

“При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую пик и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте”, – заявил он.

Шмыгаль добавил, что страна в карантин заходила плавно, поэтому и выход из него должен быть тоже плавным, учитывая то, что эпидемия никуда не исчезла.