Кабинет министров Украины запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

“Правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на следующий год. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн, или + 5,9%). С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн, или + 20%). С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн, или + 8,3%)”, – написал Шмыгаль.

По его словам, необходимость повышать минимальную зарплату базируется на 5 факторах – потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство.

Согласно расчетам, сообщил премьер, увеличение минимальной заработной платы будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, позволит уравнять минимальную зарплату до реального прожиточного минимума, который сейчас фактически 4,9 тыс. грн, не окажет значительного влияния на инфляцию. Также в условиях разогрева экономики не увеличится и безработица, что четко можно отследить по опыту 2017 года, отметил Шмыгаль.