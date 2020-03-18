Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине возможен экономический кризис, и к нему нужно готовиться.

Такое заявление он сделал сегодня во время заседания Правительства.

“Правительство не будет и не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам – мировой кризис и возможный экономический кризис в Украине, который будет последствием мирового, и мы в этом не сомневаемся. И это тоже вызов для министра экономики, для Правительства, для нашей страны и бизнеса в частности”, – подчеркнул он.

В связи с этим Шмыгаль дал поручение новоназначенному министру развития экономики Игорю Петрашко разработать несколько сценариев “возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях”.

“Мы анализируем состояние как украинской экономики, так и мировой. Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать. И сейчас даю такое поручение новоназначенному министру”, – заявил глава Правительства.

Кроме того, Шмыгаль проинформировал о проведении переговоров с Международным валютным фондом относительно предоставления Украине финансовой поддержки. По словам премьера, переговоры происходят “каждый день в селекторном режиме”.

“Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации. Есть соответствующие распоряжения министру финансов. Надеемся в ближайшее время на положительный результат. Обратная связь от МВФ сегодня достаточно позитивна”, – заверил премьер.

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(На видео – с 5:59)