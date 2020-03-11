Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
“Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, о фактически отмене авиасообщения с Италией. Пока что”, – отметил он.
Премьер уточнил, что в дальнейшем подобное решение может быть принято и в отношении других стран, если там будет наблюдаться распространение коронавируса.
“В дальнейшем мы будем наблюдать: в тех странах, где будет параболически распространяться этот вирус, мы будем также принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение”, – подчеркнул Шмыгаль.
(На видео – с 23:28)
- Ранее сообщалось, что в Украину продолжаются пассажирские авиарейсы из Италии, где наблюдаются наибольшие масштабы распространения китайского коронавируса в Европе.
- Ирландский лоукостер Ryanair решил приостановить все авиасообщение с Италией из-за распространения китайского коронавируса.
- Лоукостер Wizz Air решил отменить рейсы в Италию и Израиль из-за карантинных мер, принятых в этих странах в связи с распространением китайского коронавируса.