В Украине принято решение о прекращении авиасообщения с Италией из-за распространения коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации, о фактически отмене авиасообщения с Италией. Пока что”, – отметил он.

Премьер уточнил, что в дальнейшем подобное решение может быть принято и в отношении других стран, если там будет наблюдаться распространение коронавируса.

“В дальнейшем мы будем наблюдать: в тех странах, где будет параболически распространяться этот вирус, мы будем также принимать соответствующие решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение”, – подчеркнул Шмыгаль.

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(На видео – с 23:28)