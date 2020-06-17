Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки черниговского ректора Сергея Шкарлета, который поддерживал Партию регионов.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 17 июня, глава украинского правительства Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки Украины.

Как сообщается на сайте парламента, в настоящее время проект находится на рассмотрении.