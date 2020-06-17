Об этом сообщают #Буквы.
В среду, 17 июня, глава украинского правительства Денис Шмыгаль подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки Украины.
Как сообщается на сайте парламента, в настоящее время проект находится на рассмотрении.
- 3 июня стало известно, что Министерство образования и науки может возглавить 47-летний ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет. #Буквы сообщали, что в 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” сообщал, что кандидат на должность министра образования Украины Сергей Шкарлет неоднократно попадался на научном плагиате.
- 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский назвал основных кандидатов на должность министра образования и науки, которая остается вакантной с марта 2020 года. Кроме Шкарлета кандидатов было двое.