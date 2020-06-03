Глава Правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановления об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера, а также о назначении нескольких новых министров.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Парламента.

Так, проектом постановления № 3583 предлагается уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Как ранее сообщала замглавы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук, Пристайко планируется назначить послом Украины в Великобритании.

Вместо него вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции предлагается назначить Ольгу Стефанишину – бывшего руководителя правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, с 2016 по 2019 гг. (проект постановления №3584). Она также работала в Министерстве юстиции.

В январе этого года Стефанишина присоединилась к команде юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”. На сайте фирмы указано, что она “специализируется на вопросах нетарифного регулирования и доступа товаров и услуг на внешние и внутренний рынки”.

Проектом постановления № 3585 предлагается назначить нардепа от “Слуги народа”, бывшего гендиректора группы “1+1 медиа” Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины. Эта должность была вакантной с марта, когда был уволен предыдущий состав Кабинета Министров.

Согласно проекту постановления № 3586, предлагается назначить министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского – нынешнего замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Должность министра экологии создается в связи с разделением Минэкоэнерго.

Спикер Парламента Дмитрий Разумков поручил комитетам сегодня рассмотреть эти проекты постановлений. В зал заседаний они могут быть внесены уже завтра.

“В Верховную Раду поступили представления премьер-министра Дениса Шмыгаля по решению кадровых вопросов относительно членов Кабинета Министров. Я даю поручения соответствующим комитетам рассмотреть сегодня представления премьер-министра на своих заседания и дать выводы по ним для возможного рассмотрения этих вопросов на завтрашнем пленарном заседании”, – заявил Разумков.