Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что расследование относительно пятого президента Петра Порошенко неблагоприятно отражается на имидже Украины на международной арене.

Об этом он заявил в интервью “BBC News Украина”.

Он сказал, что расследование в отношении Петра Порошенко, как руководителя страны, при наличии соответствующих доказательств, вредит имиджу государства.

“Я не счастлив от этого. В любом случае расследование против руководителей государства, тем более, когда есть факты, это подтверждающие, – это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства”, – отметил он.

При этом, Шмыгаль признал, что судебная система в Украине далека от идеальной и нуждается в реформировании.

“Я соглашусь, что выглядит это (расследование против Порошенко, – ред.) не очень хорошо. Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине – это портит имидж государства”, – заявил Шмыгаль.