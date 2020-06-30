Об этом он заявил в интервью “BBC News Украина”.
Он сказал, что расследование в отношении Петра Порошенко, как руководителя страны, при наличии соответствующих доказательств, вредит имиджу государства.
“Я не счастлив от этого. В любом случае расследование против руководителей государства, тем более, когда есть факты, это подтверждающие, – это всегда дестабилизация и неприятный момент для государства”, – отметил он.
При этом, Шмыгаль признал, что судебная система в Украине далека от идеальной и нуждается в реформировании.
“Я соглашусь, что выглядит это (расследование против Порошенко, – ред.) не очень хорошо. Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине – это портит имидж государства”, – заявил Шмыгаль.
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