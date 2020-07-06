Несмотря на рост числа заболевших COVID-19 за июнь, динамика эпидемии коронавируса в Украине стабилизируется.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса Президента.

“Показатели Минздрава также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется”, – говорится в пресс-релизе о совещании.

При этом вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Минздраве обеспокоены растущим числом госпитализаций.