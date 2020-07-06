Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса Президента.
“Показатели Минздрава также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется”, – говорится в пресс-релизе о совещании.
При этом вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Минздраве обеспокоены растущим числом госпитализаций.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине фиксируется более 4 тысяч больных с пневмонией в неделю.
- Максим Степанов также заявил, что количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в 2 раза: с 749 случаев в неделю до 1410 случаев.