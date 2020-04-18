В суботту, 18 апреля, в Иерусалиме пройдет церемония схождения благодатного огня — вынос зажженных свечей из Гроба Господнего (кувуклии) из Иерусалимского Храма Воскресения.

Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter.

“В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господнего состоится церемония схождения Благодатного огня”, – говорится в сообщении.

Как известно, ежегодно в Великую Субботу перед Пасхой церемонию совместно проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Вынос благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.

Среди части православных христиан существует поверье, что огонь, который выносит из Гроба греческий патриарх Иерусалима, не только благодатный, но и чудесный — его зажигают не люди, а он сходит с неба от Бога по молитве патриарха.

Отмечается, что в этом году из-за коронавируса церемония пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Церемонию схождения благодатного огня в 2020 году можно будет посмотреть на телеканале Интер в 13:00.

Ранее Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в этом году Украина может не получить Благодатный огонь из храма Гроба Господня (Иерусалим). Он объяснил, что были предложения нанять чартер. Но, по мнению Епифания, лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей.