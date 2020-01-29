Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Уточняется, что Виктор Шокин обратился с соответствующим заявлением в Государственное бюро расследований.

“Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания”, – сказано в заявлении.

При этом экс-генпрокурор заявил, что согласился покинуть свой пост в результате давления Байдена.

“В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица”, – написал он.

Также Шокин подчеркнул, что Байден требовал уволить его в обмен на предоставление Украине гарантий на $1 млрд долларов.

Напомним, расследование в отношении Хантера Байдена обсуждалось президентами США и Украины Дональдом Трампом а и Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора 25 июля текущего года. Жалоба на возможное давление на Украину со стороны Трампа с целью начать политически мотивированное расследование, которое имело место в ходе этого разговора, легла в основу импичмента американского лидера.

Накануне Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа, далее статьи обвинения против него будут переданы для ознакомления и голосования Сенату.