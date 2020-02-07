Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин считает, что экс-вице-президент США Джо Байден – его единственный явный враг, который может быть причастен к отравлению его ртутью.

Об этом он рассказал в интервью “Украинским новынам”.

Шокин пояснил свои подозрения следующим образом:

“Дело в том, что у меня явных врагов, как таких нет, которые мне бы угрожали каким-то образом. Господин Байден поднял всех против Шокина из-за дела Burisma. Послы, дипломаты и так далее. При этом, никто из них не говорил, что я коррупционер или сделал что-то незаконное. Все было кулуарно”, – сказал он.

Шокин напомнил, что ранее заявлял и обратился в суд по поводу того, что Байден вмешивался в его деятельность, как генпрокурора.

Он пояснил, что в своем заявлении указал, что “Байден совершил преступления как на территории Украины, так и за ее пределами”.

“Я надеюсь, что полиция, как в случае с возможной слежкой за послом США Мари Йованович, оперативно внесет данные в ЕРДР и привлечет к расследованию соответствующие службы США. Так как они имеют законное право это сделать”, – заявил Шокин.

Также он рассказал, что в США у него живет дочь и двое внуков, но увидеться с ними он не может по причине того, что ему не дают визу. В последний раз он просил о визе в начале прошлого года.

“Байден меня внес якобы как коррупционера в какой-то там “черный список” Госдепа, или не знаю чего”, – поясняет он.

Напомним, что ранее Руди Джулиани Руди Джулиани заявил, что опубликует отчет врача о покушении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.