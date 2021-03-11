Посещаемость магазинов розничной торговли резко упала, поскольку в 2020 году покупатели не выходили из дома. Люди отдавали предпочтение онлайн-покупкам.

Об этом сообщается в материале #Букв.

По данным исследовательской компании ShopperTrak, количество тех, кто ходил в магазины снизилось еще больше после первого локдауна.

Меньше всего люди ходили в магазины в Германии (падение на -97%), Великобритании (-78%).

Отдельные исследования показывают, что потребители все еще опасаются ходить в магазины. Гигант бухгалтерского учета EY заявляет, что 67% клиентов теперь не желают ехать за покупками более чем на 5 километров.

Это изменение покупательского поведения привело к значительному росту выручки – в 2020 году мировой показатель составил 3,9 триллиона долларов.