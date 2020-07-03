Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка касательно кандидатуре нового главы НБУ.
По словам премьер-министра, в ходе встречи был сформирован список возможных кандидатов.
“Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров”, — сказал Шмыгаль.
Глава правительства также подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.
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Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
Как известно, Смолий работал в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017). В мае 2017 года Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года.
- 1 июня Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.
- Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания Парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.
- Перед голосованием Яков Смолий выступил перед нардепами и заявил о политическом давлении на Национальный банк для принятия экономически необоснованных решения, которые могли нанести ущерб экономике страны. В частности, печатать деньги и изменить курс гривны.