Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что список кандидатов на должность лавы Национального банка уже сформирован.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

В четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка касательно кандидатуре нового главы НБУ.

По словам премьер-министра, в ходе встречи был сформирован список возможных кандидатов.

“Сегодня, завтра, послезавтра, в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения, есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров”, — сказал Шмыгаль.

Глава правительства также подчеркнул, что к кандидатам на должность главы НБУ есть два требования: профессионализм и кристальная репутация.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.

Как известно, Смолий работал в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017). В мае 2017 года Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года.