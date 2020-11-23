Пресс-секретарь президента Юлия Мендель решила на всю страну похвастаться своими кулинарными способностями. Она испекла шоколадный десерт в виде мишек, один из которых не получился, и опубликовала фото в социальной сети. Увидев фото Мендель пользователи просто не могли пройти мимо и не сыронизировать с пресс-секретаря.

Как в соцсетях хохотали над мишками Мендель рассказывают #Буквы.

“Жизнь не идеальна – шестой мишка брауни яркое тому доказательство”, – написала Мендель под фото с собственноручно сделанным десертом. На фотографии – тарелка с шестью мишками, последний из которых почему-то раскрошился.

Реакция пользователей была незамедлительной – почти все в один голос в шестом испорченном мишке-брауни увидели нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который, кстати, и является шестым главой государства.

Некоторые увидел в пирожных Мендель путь, по которому движется Украина.

А здесь кадр из российского фильма в жанре “трэш” “Зеленый слоник”. В самом фильме один из актеров испражняется в тарелку и, разбудив товарища, предлагает ему “поесть” фекалии.

Некоторые прямо сравнил шоколадные пирожные Мендель с коровьим навозом.

А некоторые пользователи предположили, что шестому мишке не хватило яиц, поэтому он и раскрошился.

Фантазия Facebook-пользователей на пост Мендель все никак не останавливалась, поэтому вот самое смешное:

Позже Юлия Мендель удалила фотографию с мишками, видимо, не выдержав критики и иронии.