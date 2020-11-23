Как в соцсетях хохотали над мишками Мендель рассказывают #Буквы.
“Жизнь не идеальна – шестой мишка брауни яркое тому доказательство”, – написала Мендель под фото с собственноручно сделанным десертом. На фотографии – тарелка с шестью мишками, последний из которых почему-то раскрошился.
Реакция пользователей была незамедлительной – почти все в один голос в шестом испорченном мишке-брауни увидели нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который, кстати, и является шестым главой государства.
Некоторые увидел в пирожных Мендель путь, по которому движется Украина.
А здесь кадр из российского фильма в жанре “трэш” “Зеленый слоник”. В самом фильме один из актеров испражняется в тарелку и, разбудив товарища, предлагает ему “поесть” фекалии.
Некоторые прямо сравнил шоколадные пирожные Мендель с коровьим навозом.
А некоторые пользователи предположили, что шестому мишке не хватило яиц, поэтому он и раскрошился.
Фантазия Facebook-пользователей на пост Мендель все никак не останавливалась, поэтому вот самое смешное:
Позже Юлия Мендель удалила фотографию с мишками, видимо, не выдержав критики и иронии.
- Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель неоднозначно прокомментировала новость о том, что президент заразился коронавирусом.
- Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что не болеет коронавирусом и опровергла “фейки”, связанные с болезнью президента, которые, по ее словам, транслируют СМИ.