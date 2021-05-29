Про це, зокрема, інформують агентство ВВС та видання Variety із посиланням на заяву телеканалу.

Так, на початку травня американська акторка і телеведуча Елен Дедженерес повідомила про те, що у 2022 році припинить випускати власне шоу, яке виходило в ефір протягом майже 19 років.

В NBC повідомили, що шоу Келлі Кларксон (вже другий сезон) замінить програму Дедженерес з осені 2022 року.

“Келлі і вся продюсерська команда вкладають своє серце, наміри і неймовірну пристрасть в створення шоу, яке перегукується з людьми різного віку, культури і походження. Ми працюємо над деякими великими планами на третій сезон і з нетерпінням чекаємо того, щоб стати головним шоу на довгі роки”, – зазначила Трейсі Уїлсон, виконавчий віце-президент NBC Universal.

Передачі Дедженерес і Кларксон схожі: під час шоу ведучі запрошують у студію популярних зірок.

Келлі Кларксон здобула популярність після участі в телешоу “American Idol” в 2002 році і представляла США в конкурсі “World Idol” в 2003-му.

Згодом співачка випустила такі хіти, як “Stronger”, “Miss Independent” и “Since U Been Gone”. У США було продано понад 10,5 млн копій її альбомів.

Що відомо про закриття шоу Дедженерес

Шоу “The Ellen DeGeneres Show” виходить з 2003 року.

За весь час існування програма отримала понад 60 премій Emmy в різних номінаціях. У 2016 році телеведуча отримала з рук президента США Барака Обами Президентську медаль свободи – одну з найвищих нагород в США.

Закриттю шоу передував скандал. Так, минулого року повідомлялося, що медіахолдинг WarnerMedia проводить перевірку стосовно шоу (щодо дискримінації відносно персоналу, який бере участь в підготовці до його виходу в ефір). Представники знімальної групи тоді скаржилися, що їх нібито несправедливо звільнили, та заявили про расизм з боку керівництва.

Це призвело до того, що три продюсери шоу втратили свої робочі місця, а Дедженерес приносила вибачення в ефірі.

Скандал зрештою вплинув на рейтинги шоу.

Однак Дедженерес запевняє, що її рішення закрити програму пов’язано з тим, що її шоу “більше не було викликом” (а не з рейтингами).