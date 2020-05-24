Украинский шоумен, волонтер Сергей Притула заявил, что узнал о награждении орденом "За заслуги" ІІІ степени от друзей.

Об этом он рассказал в интервью “Радио Свобода”.

“Я приехал в Карловку, пришел к ребятам из аэроразведки, открыл телефон и прочитал, что подписан указ о моем награждении. Конечно, я обрадовался, слезу пустил. Наконец-то государство обратило внимание на какие-то мои волонтерские потуги. Но после ничего не произошло. После этого мне никто не звонил и не говорил: Сергей Дмитриевич, наденьте красивый костюм, пробейте вот здесь дырочку – мы вам что-то прицепим. Нет. [Орден], видимо, где-то лежит или в Офисе президента, или в каком-то другом аппарате. Возможно, им кто-то любуется”, – сказал Притула.

Он добавил, что намерен принять приглашение на вручение ордена.

“Мне действительно кажется, что последние шесть лет своей жизни я прожил не зря. Если бы мне не дали этот орден, я бы руки не заламывал, но, раз дали, я пришел бы [на награждение] обязательно”, – отметил Сергей Притула.

Сергей Притула – украинский телеведущий, стендап-комик, автор нескольких комедийных телепроектов. В последние годы известен также как волонтер: он оказывает помощь украинским военным и ветеранам войны на Донбассе; во время эпидемии коронавируса собирал деньги для помощи медикам.

5 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом “За заслуги” 25 человек по случаю Международного дня волонтера. Притула получил орден ІІІ степени.