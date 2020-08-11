Об этом он заявил сегодня во время съезда партии, сообщает корреспондент #Букв.

“Вы знаете меня как успешного телеведущего, вы знаете меня, как военного волонтера, которому люди доверили десятки миллионов гривен для помощи украинской армии. Вы знаете меня, как человека, которому не безразлично то, что происходит в Украине, как человека, у которого всегда была своя позиция, и я не боялся озвучивать ее вслух. Сегодня я хотел бы, чтобы вы узнали меня с другой стороны, как человека, которому небезразлично то, что происходит в Киеве, а мне не безразлично, я здесь живу”, – сказал Притула.

“Я не просто здесь живу, а создал здесь семью, воспитываю детей, работаю и плачу налоги. Киев – это мой дом и мне крайне важно ощущение уюта и безопасности в моем доме. Для меня небезразлична чистая улица, чистый подъезд или чистый воздух. Для меня небезразлично, с каким настроением утром мои дети отправляются в школу или в садик, и с каким возвращаются обратно. Мне небезразлично, не сыпется ли штукатурка на голову в больнице на потолке, в той больнице, которую посещают для осмотра мои родные. Как любой нормальный человек, я хочу видеть лучший Киев – чистый, безопасный, инклюзивный, незагазованный, с умным строительным планированием, а не загроможденным. Я хочу видеть Киев, в котором люди не стареют в пробках. И Киев, в котором не жалуются на качество воды”, – добавил он.

“И я понимаю, что единственная возможность изменить здесь что-то к лучшему – это взять личную ответственность за эти изменения. […] Поэтому я очень рад, счастлив быть здесь среди вас, людей которые берут на себя ответственность и идут на эти выборы. И я иду вместе с вами! Чувствуя ваше плечо, вашу поддержку, я баллотируюсь на городского голову Киева!” – заявил шоумен.

Он также отметил, что собирается “делать историю успешного Киева”.

Отметим, что согласно социологическиму опросу, опубликованному 3 августа, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7 % тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Сергея Притулу поддержали бы 11,6 % опрошенных, Ирину Верещук – 9,4 %, Андрея Пальчевский – 9,0 %, Алексея Гончаренко – 5,4 %. Не определились – около 8,5 % опрошенных.

Напомним, ранее Притула признался, что является родственником одного из самых богатых бывших народных депутатов Украины.

Вторая жена шоумена Екатерина Сопельник, родом из Донецка.

“У моей жены есть родная сестра, которая замужем за руководителем партии “Видродження” нардепом Виталием Хомутынником. Он тоже из Донецка”, – признался Притула.

Виталий Хомутынник на президентских выборах 2004 года был доверенным лицом кандидата Виктора Януковича. Он также много лет возглавлял “Молодые регионы”. 21 февраля 2014 года вышел из Партии регионов.

В 2014 году Хомутынник был одним из народных депутатов, которые продвигали “диктаторские законы”. 27 ноября 2015 – гражданская сеть “ОПОРА” сообщила, что он – самый богатый нардеп ВР Украины, с доходом почти 294 миллиона гривен.

Также СМИ сообщали о тесных связях нардепа с миллиардером Игорем Коломойским. В марте 2015-го Хомутынник приезжал в ПАО “Укртранснафта”, чтобы поддержать Коломойского, когда тот пытался сохранить контроль над этой госкомпанией.

Как рассказывал сам Хомутынник, с олигархом его связывает большая частная добывающая компания ЗАО “Укрнефтебурение”.