Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал быть членом политсовета "Голоса", но остается в партии.

Об этом сообщили “Суспильному” в пресс-службе политсилы.

Соответствующее решение было принято во время съезда партии 29 января. Его причиной, как отмечается, стало изменение задач, которые стоят перед политической силой.

“Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав – для воплощения Национального плана “Голоса” на 2021″, – говорится в сообщении.

Теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное – Андрей Осадчук, парламентское – Ярослав Железняк.

В то же время Притула остается членом партии и “работает над ее развитием”, сообщили в политсиле.