Об этом сообщили “Суспильному” в пресс-службе политсилы.
Соответствующее решение было принято во время съезда партии 29 января. Его причиной, как отмечается, стало изменение задач, которые стоят перед политической силой.
“Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав – для воплощения Национального плана “Голоса” на 2021″, – говорится в сообщении.
Теперь за программное направление партии будет отвечать Инна Совсун, за международное – Андрей Осадчук, парламентское – Ярослав Железняк.
В то же время Притула остается членом партии и “работает над ее развитием”, сообщили в политсиле.
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